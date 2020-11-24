Демонтаж занял около полутора часов.

В центре Парижа полиция демонтировала импровизированный лагерь для мигрантов. Он появился после того, как на прошлой неделе демонтировали другой лагерь.

Читайте такжеНа острове в Испании организовали "коронавирусную" вечеринку, участников разогналиОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Палаточный городок незаконно установили на площади Республики. Около 20:00 полиция начала демонтаж палаток, иногда с мигрантами, которые находились внутри. Через полтора часа лагерь разобрали.

Согласно данным неправительственных организаций, на площади в то время находились более 450 мигрантов. В полиции заявили, что "определенные ассоциации" организовали строительство временного лагеря, что, по ее словам, "неприемлемо".

Ambiance tendue et intervention muscléede la police et de la gendarmerie mobile place de la #République à Paris pour faire évacuer le camp de #migrants et #refugiés de dizaines de tentes installées plus tôt dans la soirée pic.twitter.com/y72SZW2D0k — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 23, 2020

В то же время министр внутренних дел Жерар Дарманин заявил в Twitter, что фотографии операции "шокируют". Он запросил "подробный отчет" о событиях в префектуре полиции до полудня во вторник.

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Автор: УНИАН