В МИД Франции вызвали посла РФ Алексея Мешкова.

Франция осудила введение Российской Федерацией санкций в отношении высокопоставленных европейских чиновников.

Читайте такжеВ Беларуси четверо доверенных лиц Тихановской получили тюремные приговорыОб этом сообщается на сайте французского МИДа.

В МИД вызвали посла РФ Алексея Мешкова.

Ему выразили обеспокоенность после недавнего утверждения указа по набору на службу местных работников дипломатических представительств и призвали Россию не имплементировать его.

"Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российской властью против нескольких европейских чиновников, включая президента Европарламента, вице-президента Европейской комиссии г-жу Юрову и депутата французского парламента Жака Мэра. Мы повторяем нашу с ними солидарность и поддержку", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза.

В список вошли председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварс Аболіньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина (ФРГ) Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассолі, руководитель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт, председатель Языкового департамента Эстонской Республики Ильмар Томуск, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Европейский союз выразил протест послу Российской Федерации Владимиру Чижову в связи с введением санкций в отношении высокопоставленных европейских чиновников.

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Автор: Людмила Жерновская