Мэра Исфары ранили из огнестрельного оружия / фото isfara.tj
Мэр таджикского города Исфара ранен на границе с Кыргызстаном.
Об этом сообщили в администрации города, пишет mk.ru.
"Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо", - сказали в мэрии.
Его состояние оценивается как стабильное.
В МИД Таджикистана также заявили, что в Исфаре скоро пройдут переговоры глав правоохранительных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, а ситуация перешла в политико-дипломатическое русло.
Обострение на кыргызстанско-таджикской границе
- Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией.
- После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.
- Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.
- Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.
- Вечером 29 апреля главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.
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