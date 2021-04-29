Состояние раненого оценивается как стабильное.

Мэр таджикского города Исфара ранен на границе с Кыргызстаном.

Об этом сообщили в администрации города, пишет mk.ru.

"Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо", - сказали в мэрии.

Его состояние оценивается как стабильное.

В МИД Таджикистана также заявили, что в Исфаре скоро пройдут переговоры глав правоохранительных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, а ситуация перешла в политико-дипломатическое русло.

Обострение на кыргызстанско-таджикской границе

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией.

После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.

Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.

Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.

Вечером 29 апреля главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.

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Автор: Катерина Комолова