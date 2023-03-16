За покушение он предлагал вознаграждение в 15 млн долларов.

Итальянская разведка предупредила правительство страны о возможном планировании покушения на министра обороны Италии Гвидо Крозетто. За этим может стоять Кремль.

Как пишет итальянская газета Il Foglio, покушение заказал экс-президент России Дмитрий Медведев за вознаграждение в 15 млн долларов. Итальянскую разведку обеспокоили заявления Медведева, который назвал Крозетто "редким дураком". Так российский политик отреагировал на заявление Крозетто о том, что в случае вхождения танков РФ в Киев началась бы Третья мировая война.

Отмечается, что поскольку в настоящее время Медведев находится на должности заместителя секретаря Совета безопасности России и приближен к российскому диктатору Владимиру Путину, он имеет влияние на принятие решений.

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Издание сообщает, что итальянские спеслужбы перехватили "заказ" экс-президента РФ на покушение на министра обороны за 15 миллионов долларов. Он якобы был адресован ЧВК "Вагнер", которая принадлежит Евгению Пригожину. При этом, эта просьба Медведева была сделана еще до заявлений министра обороны Италии, в которых он обвинил ЧВК "Вагнер" в разжигании миграционного кризиса в Европе.

Покушения на государственных деятелей

За почти семь лет на действующего главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова было осуществлено не менее 10 покушений. Попытки его убить начались еще в 2016 году.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский за время полномасштабной войны России против Украины пережил уже более 12 попыток покушения. Некоторые из них потерпели неудачу из-за информации американской разведки.

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