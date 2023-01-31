Это статистика за почти 7 лет.

На нынешнего руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова совершили не менее 10 покушений за почти семь лет. Попытки убить его начались с августа 2016 года, когда во временно оккупированном Крыму был ликвидирован подполковник ФСБ.

Такой информацией поделилось издание The Washington Post со ссылкой на "человека, близкого к Буданову". В качестве одного из примеров покушения журналисты привели случай в 2019 году, когда в машину главы ГУР заложили бомбу. Однако заряд взорвался преждевременно.

"Считалось, что Буданов был одним из причастных украинских спецоператоров, работавших в тылу врага, и позже он был награжден "Орденом Мужества" за нераскрытые операции", — написали репортеры в своем свежем материале, рассуждая о покушениях.

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Журналисты во время интервью с Будановым спросили о ликвидации подполковника ФСБ. Однако глава ГУР ни подтвердил, ни опроверг свое участие в операции. Он лишь сказал: "Что-то случилось".

Репортеры подчеркнули, что Буданов ведет себя крайне осторожно. Разведчик якобы живет в своем кабинете, где постоянно играет классическая музыка. Это может быть защита от прослушивания. Он также редко появляется на публике.

Покушения на Буданова: что известно

В августе СБУ задержала членов диверсионно-разведывательной группы Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ, которые должны были убить Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова. За каждую цель российские "кураторы" обещали от $100 до 150 тысяч.

ДРГ была сформирована из боевика так называемой "ЛНР" и жителя Киева в качестве киллера. Последнему сначала доверили выполнить тестовое поручение.

Глава СБУ Василий Малюк в конце декабря рассказал, что Служба безопасности Украины разоблачила около десяти похожих попыток покушения.

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