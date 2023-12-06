Издание сравнивает ее с Элвисом Пресли, Бобом Диланом, Полом Маккартни и другими культовыми музыкантами.

Журнал Time объявил певицу Тейлор Свифт человеком года, при чем в списке был президент РФ Владимир Путин.

"Подумайте, сколько разговоров у вас было о Тейлор Свифт в этом году? Сколько раз вы видели ее фотографию, прокручивая ее в телефоне? Вы были одним из тех, кто совершил паломничество в город, где она играла? Вы купили билет на ее концертный фильм? Вы дважды нажимали на пост в Instagram, или смеялись над твитом, или нажимали на заголовок о ней? Ловили ли вы себя на том, что напеваете "Жестокое лето", стоя в очереди в продуктовом магазине? Признавался ли друг, что они смотрели клипы из Eras Tour ночь за ночью на TikTok? Или это делали вы?", - говорится в статье журнала.

Там отметили, что достижения Свифт как артистки в культурном и коммерческом плане настолько многочисленны, что пересказывать их кажется почти неуместным.

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Издание сравнивает ее с Элвисом Пресли, Бобом Диланом, Полом Маккартни и другими культовыми музыкантами.

Претенденты на звание человека года по версии журнала Time

В списке кандидатов на звание человека года журнал ранее называл, в частности, Тейлор Свифт, Владимира Путина, участников забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, Си Цзиньпиня, главу OpenAI Сэма Альтмана и Барби.

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