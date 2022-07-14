По его словам, необходимо готовиться к тому, что война в Украине будет продолжаться.

Война России против Украины будет продолжаться, а лето и начало осени "будут тяжелыми".

Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью по случаю Дня взятия Бастилии, передает BFMTV.

По его словам, необходимо готовиться к тому, что война в Украине будет продолжаться.

"Я говорю, что эта война будет продолжаться, но Франция всегда будет в состоянии помочь Украине", - сказал Макрон.

Франция провела военный парад в честь Дня взятия Бастилии, чтобы "отдать честь" Украине и странам восточной Европы.

Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что война в Украине завершится до конца года. По его словам, Россия не может и не должна выиграть. Французский лидер отметил, что единственная цель агрессии России - сокращение территории Украины. Он добавил, что санкции против страны-агрессора будут продолжены, а европейская поддержка Украины продлится столько, сколько нужно.

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