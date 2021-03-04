Преступные кланы захватили компании в итальянских секторах, которые первыми получат деньги от ЕС.

Уголовные "корпорации", как и их законные коллеги, сильно пострадали из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Но итальянская мафия уже ждет большую компенсацию за свои потери.

Об этом пишет Bloomberg. В прошлом году, когда страны закрылись на карантин, мафия начала проникать в жаждущие денег компании. Это было нужно для того, чтобы потом через них разворовывать фонд Евросоюза, предназначенный для борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Фонд состоит из 1,8 триллиона евро. И эти деньги уже в этом году начнут перечислять пострадавшим от пандемии компаниям. Об этом рассказал главный следователь Италии в сфере организованной преступности Маурицио Валлоне.

Читайте такжеЭкс-премьер Италии получил конверт с гильзами для оружияКриминальные группировки включая "Ндрангета" на юге Калабрии и "Коза Ностра" на Сицилии хотели закрепиться в законном бизнесе, который в первую очередь получит помощь от ЕС. В частности, по словам Валлоне, мафию интересовали цифровой и экологический секторы.

"Мафия выбирала компании, чьи позиции лучше всего подходят для участия в тендерах фонда восстановления. Особенно ее интересовали сектора здравоохранения и инфраструктуры, которые получат большую часть денег. Она попытается забрать все. Мы должны позаботиться, чтобы преступникам не досталось ни одного евро", - сказал Валлоне в интервью для Bloomberg.

Италия - главная мишень преступников. Поскольку страна получит самую большую часть денег от ЕС. Новое правительство премьер-министра Марио Драги составляет план, как будут потрачены 209 миллиардов евро, которые получит его страна из фонда ЕС. Италия пытается преодолеть худшую рецессию со времен Второй мировой войны. Итальянские фирмы особенно уязвимы, поскольку схема получения займов от государственных банков слишком сложна и не очень эффективна. Из-за этого компании с шаткой кредитоспособностью почти не получают помощь от государства.

Мафия воспользовалась этим, чтобы захватить малые и средние компании, которым отчаянно нужна ликвидность на фоне обвала экономики более чем на 8,9% в прошлом году. По словам Валлоне, мафия обычно покупает влияние на компании через акционерный капитал, через ростовщическое финансирование проблемного бизнеса или же использует компании через скрытого партнера. Количество подозрительных финансовых операций, согласно подсчетам Банка Италии, выросло в прошлом году на 7% - до 113 тысяч.

Читайте такжеForeign Policy: Мафия захватывает власть по всему миру благодаря COVID-19Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) будет проверять планы расходов стран ЕС. Так служба хочет убедиться, что европейские страны соблюдают требования по контролю и борьбе с мошенничеством. OLAF также будет сотрудничать с национальными органами власти и "Европолом".

Коронавирус и мафия: как преступники используют COVID-19?

Издание The Telegraph писало, что в Италии мафия наживается на пандемии COVID-19 так же, как после финансового кризиса 2008 года. Преступники торгуют масками, которые предназначались для больниц. Они также контролируют поставки продуктов.

Также мафия Италии скупает компании в стране, которые из-за пандемии оказались на грани банкротства.

В то же время, торговля наркотиками сильно пострадала. Поскольку из-за кризиса, связанного с коронавирусом, люди стали меньше тратить деньги на такие вещи. Поэтому, как пишет Politico, мафия начала устраивать протесты против карантина.

Преступники пытаются создать конфликт между народом и правительством. Их цель-создать впечатление, что правительству наплевать на людей.

Издание The Times также писало, что в Неаполе мафия запретила скорой помощи использовать сирены.

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Перевод: Лесь Дымань