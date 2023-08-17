Он заявил, что Беларусь должна участвовать в мирных переговорах РФ и Украины.

Российские и беларуские государственные СМИ начали публиковать заявления диктатора Александра Лукашенко из его интервью пророссийской пропагандистке из Украины Диане Панченко.

В ходе беседы он в частности признал, что отдельные части российской армии в феврале 2022 года вторглись в Украину с территории Беларуси.

"Да, с территории Беларуси отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона - это спросите у Зеленского", - заявил он.

Лукашенко заявил, что Украина якобы может потерять все свои территории, если продолжит вести боевые действия по освобождению от РФ. В его фантазиях Россия сможет захватить весь юг Украины, а Польша якобы намерена забрать западные регионы.

"И государства как Украины, нашего с вами государства, не будет" - сказал Лукашенко.

Диктатор заявил, что цели так называемой в РФ "СВО" в принципе уже выполнены, потому что будущая Украина "уже никогда не будет столь агрессивной и прозападной".

Также он рассказал, при каком условии Беларусь вступит в войну.

"Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В этой горячей войне. Но помогать России мы будем всегда - это наши союзники. Вы знаете, что и боевое слаживание, и подготовка, и боеприпасы, оружие, и прочее - вам 55 стран помогают. А России вот так открыто помогает только Беларусь", - заявил диктатор.

Он заявил, что Беларусь должна участвовать в мирных переговорах РФ и Украины.

"Мы граничим с Украиной, мы фактически "соагрессоры", как принято у вас (в Украине) и на Западе говорить. Естественно, там есть наши интересы, и наша позиция должна быть слышна. Поэтому я не исключаю, что Беларусь обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс", - добавил Лукашенко.

Позиция Лукашенко в войне против Украины

Лукашенко всячески содействует Путину и разместил в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" для осуществления провокаций против Украины и соседних европейских стран.

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко признал, что будет помогать российским оккупантам похищать украинских детей с части востока Украины.

Беларуские добровольцы из полка Калиновского заявили, что во время массированной ракетной атаки на Украину 5 августа пусков ракет с территории РБ не было. Как отмечается в официальном заявлении полка, это была провокация РФ с целью втянуть Беларусь в войну. Добровольцы призвали беларуских военных не выполнять преступные приказы.

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