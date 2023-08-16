Адрес юрлица - деревня Цель, там же находится лагерь ЧВК, куда наемники переместились после мятежа.

В Беларуси, где пребывают россиийские наемники Евгения Пригожина, зарегистрировали "образовательную" организацию "Группа Вагнера", сообщило издание "Ротонда" со ссылкой на данные регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси.

Беларуское издание "Зеркало" отметило, что "Группа Вагнера" с уставным фондом в 200 беларуских рублей была зарегистрирована 4 августа в Осиповичском райисполкоме. Адрес юрлица - деревня Цель, там же находится лагерь ЧВК, куда наемники переместились после мятежа.

Согласно реестру, "Группа Вагнер" заявила, что основным и единственным видом деятельности организации является "образовательная деятельность" - она проходит под кодом 85590, пишет "Ротонда". В эту подгруппу входят учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.

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ЧВК "Вагнер" в Беларуси - подробности

Беларуская армия собирается провести учения на северо-западе страны в районе Гродно, рядом с границами Польши и Литвы. В министерстве обороны Беларуси заявили, что учения якобы направлены на то, чтобы учесть уроки, извлеченные российскими военными в Украине.

Наемники так называемой "ЧВК Вагнер" используются властями беларуси для проведения информационных провокаций против соседних Польши и Литвы.

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