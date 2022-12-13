Войсками теперь руководит начальник беларуской авиации, попавший в санкционные списки из-за поддержки войны против Украины.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главу Министерства иностранных дел и командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.

Как сообщает пропагандистское агентство БЕЛТА, вместо погибшего главы МИД Владимира Макея назначен Сергей Алейник, занимавший должность первого замминистра.

Новый глава МИД Беларуси Сергей Алейник - что о нем известно

Алейник 4 года служил в беларуских вооруженных силах, после 10 лет работал в МИД. Был постпредом РБ в ООН, послом в Великобритании и при Святом Престоле.

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В течение последних лет занимает высокие должности в МИД (2020-2022 – замминистра, с 14 февраля 2022 – первый замминистра).

Новый командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянович – что о нем известно

Лукашенко назначил командующим ВВС и войсками противовоздушной обороны Андрея Лукьяновича, бывшего заместителя командующего и начальника беларуской авиации.

ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария и Украина ввели санкции против Лукьяновича. На сайте НАПК указано, что он участвовал в совместных военных учениях России и Беларуси, предшествовавших наращиванию сил на украинской границе накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Входит в состав беларуской армии, поддерживающей военную агрессию России против Украины. Поэтому он несет ответственность и активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине", – говорится на сайте НАПК.

Смерть Владимира Макея

Владимир Макей, близкий соратник Лукашенко и глава МИД, которого называли главным каналом связи самопровозглашенного лидера Беларуси с Западом, умер 26 ноября. Ему было 64.

Появились многочисленные версии гибели Макея. Марк Фейгин, оппозиционер и юрист из РФ, назвал его смерть странной и сравнил ее с "гибелью на войне от насморка".

Заявляли, что Макея отравили российские спецслужбы. Из-за этого у Лукашенко якобы началась паника: он сменил повара, охрану и обслугу.

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