Тестирование является правильным ответом для преодоления трудных месяцев до полного охвата вакциной.

Австрийские школы получат 5 миллионов наборов для тестирования на коронавирус с 18 января, заявило правительство в субботу в рамках усилий, направленных на сдерживание распространения вируса.

Читайте такжеПричем тут презервативы и носки: Степанов пояснил логику запретов во время локдауна

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр образования Австрии Хайнц Фассманн объявил о проведении добровольных тестов, которые ученики и учителя смогут делать по крайней мере раз в неделю.

"Тестирование является правильным ответом для преодоления трудных месяцев до полного охвата вакциной", - сказал Фассманн.

Австрия приказала большинству своих школ перейти на дистанционное обучение для учащихся с 7 по 15 января. Неясно, когда школы снова откроются, сказал Фасманн, выразив надежду, что это произойдет как можно скорее.

Родителям младших детей будет предложено проверить своих детей дома, в то время как старшие ученики смогут проверить себя в школе.

"Будут родители, которые откажутся. Но в целом это возможность не только открыть школы, но и держать их открытыми", – сказал министр.

Что этому предшествовало

Накануне Австрия решила закрыть свои границы с Чешской Республикой и Словакией.

Небольшие пограничные переходы будут полностью закрыты, а на более крупных пограничных переходах будет введен фиксированный контроль.

Ранее в Австрии была введена серия мобильных систем контроля, которые проверяли людей выборочно. Австрия выполнила более 770 тысяч проверок с 19 декабря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН