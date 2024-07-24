Известно, что осужденный пенсионер симпатизирует России.

В Испании приговорили к 18 годам заключения мужчину, который отправил письма со взрывчаткой главе испанского правительства Педро Санчесу, а также посольствам Украины и США в Мадриде.

Как пишет El Pais, 75-летний Помпейо Гонсалес является бывшим госслужащим. Суд признал его виновным в преступлениях терроризма и изготовлении взрывных, легковоспламеняющихся или зажигательных устройств. "Он хотел вызвать большое волнение в испанском обществе, чтобы оно оказывало давление и правительства Испании и США (и другие субъекты, базирующиеся на испанской территории) прекратили поддерживать Украину в войне", - говорится в решении суда.

Образцы ДНК испанского пенсионера нашли на присланных посылках. Гонсалес уверял, что не виноват. По его словам, кто-то мог копаться в его мусоре и собрать конверты "и другой мусор, из которого были изготовлены пиротехнические устройства".

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Суд также отметил, что мужчине близки "позиции России" по этой войне. Кроме того, он выступает против испанской помощи Украине. "Решение об отправке устройств имеет целью спровоцировать беспорядки и использовать их как средство для достижения запланированного прекращения помощи Украине", - добавили судьи.

Письма со взрывчаткой в Испании

Напомним, осенью 2022 года в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Сообщалось о госпитализации одного из сотрудников учреждения, его жизни ничего не угрожало.

Вскоре стало известно, что аналогичную посылку получила испанская оружейная компания, которая производит реактивные системы залпового огня C90.

Также подобные пакеты отправили главе правительства, Министерству обороны, посольству США и Центру спутниковой связи на военно-воздушной базе Торрехон-де-Ардос в Мадриде.

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