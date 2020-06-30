Лидера ультраправых Италии забросали яйцами и поливали водой (фото)

Политик пытался начать речь в маске цвета итальянского флага, но крики сорвали его выступление.

Лидера ультраправых Италии Маттео Сальвини забросали яйцами и поливали водой жители пораженного эпидемией города.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Конфликт произошел во время посещения политиком муниципалитета Мондрагоне в регионе Кампания, где на прошлой неделе возросло напряжение между местными жителями и приезжими рабочими после вспышки COVID-19.

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Возмущенные люди кричали в сторону Сальвини оскорбления, говорили, что он – хуже коронавируса, другие называли его «клоуном» и требовали, чтобы тот ушел.

Политик пытался начать речь в маске цвета итальянского флага, но крики сорвали его выступление.

Накануне более 700 болгарских работников переместили на карантин после нескольких выявленных случаев инфицирования. Итальянцы же обвинили мигрантов во вспышке и бросали в них камни.

В то же время партия Сальвини информационно пыталась воспользоваться ситуацией и организовала визит в городок, назвав его «социальной бомбой».

Как сообщал УНИАН, Высший законодательный орган Пекина единогласно принял законопроект о так называемой «национальной безопасности» Гонконга.

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