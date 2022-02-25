Днем ранее из-за вторжения России в Украину правительство Чехии остановило выдачу россиянам виз.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил об остановке выдачи вида на жительство для граждан России.

"Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы нужны по гуманитарным соображениям", - заявил журналистам Фиала.

Напомним, днем ранее из-за начала боевых действий России против Украины правительство Чехии остановило выдачу россиянам виз. Чехия также закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары и свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге.

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