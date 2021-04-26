Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил чешскому коллеге Якубу Кульганеку направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве.
Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил на своей странице в Twitter после разговора с главой МИД Чехии.
"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кульганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", - написал Кулеба.
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- Ранее Чехия обвинила Россию в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.
- В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а также объявила в розыск "Александра Петрова" и "Руслана Боширова".
- В ответ Россия объявила 20 работников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
- Впоследствии Чехия обратилась к России с требованием пересмотреть решение относительно высылки 20 сотрудников чешского посольства.
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