Украинский министр резко прокомментировал рукопожатие европейского лидера с диктатором.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина в Китае.

Как сообщает "Европейская правда", эту встречу Кулеба прокомментировал во время интервью France 24.

"Надеюсь, он (Орбан - УНИАН) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным", - сказал Кулеба.

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Встреча Путина и Орбана

Напомним, что Виктор Орбан стал первым лидером Евросоюза, который встретился с президентом России после того, как в марте против него был выдан международный ордер на арест в связи с военными преступлениями в Украине.

Венгерский премьер подорвал единство Запада, заключив энергетические соглашения с Россией, пытаясь ограничить помощь Украине, задерживая расширение НАТО и публично призывая ЕС отменить экономические санкции, введенные против Москвы.

Глава Администрации Орбана Гергей Гуйяш попытался оправдать Орбана за то, что он войну РФ против Украины "военной операцией".

Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив премьер-министра Виктора Орбана за его встречу с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе, обнажая растущие разногласия по поводу связей Будапешта с Москвой.

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