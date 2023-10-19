Венгерский премьер встретился с главой Кремля и назвал развязанную Россией полномасштабную войну "военной операцией".

На встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал войну РФ против Украины "военной операцией". Глава его администрации Гергей Гуйяш попытался оправдать Орбана за такие слова.

В комментарии венгерскому телеканалу ATV Гуйяш отреагировал на критику со стороны посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, который сказал, что Орбан "решил стоять с мужчиной, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине", очевидно, говоря о Путине.

"Если вспомнить предыдущие годы, то вы увидите там встречи – много встреч между Джо Байденом и президентом Путиным", – упрекнул руководитель аппарата Орбана.

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Однако журналист отметил, что эти встречи были только до того момента, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. На это Гуйяш заявил о важности "говорить о мире и необходимости положить конец российской агрессии".

"Именно это премьер-министр и делал, и другим я бы советовал поступать так же", – попытался он оправдать Орбана.

В то же время Гуйяш избежал прямого ответа на вопрос о том, почему Орбан на встрече с главой Кремля назвал войну против Украины "военной операцией". Венгерский чиновник напомнил, что официальная позиция его страны – осуждение войны и уважение к территориальной целостности Украины.

Заявления Орбана об Украине

Венгерский премьер отличается пророссийскими взглядами и заигрыванием с Кремлем. Слова о "военной операции" – не первое скандальное заявление Виктора Орбана об Украине и войне, которую начала Россия.

В конце сентября он цинично высказался о пути Украины в ЕС. Он заявил, что было бы беспрецедентно принять в ЕС страну, когда "мы не знаем ее параметров, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут".

Ранее он призвал Украину "заключить сделку" с Путиным и отказаться от членства в НАТО. В частности, он предлагает "отдать" России украинский Крым.

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