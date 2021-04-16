Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро принял решение покинуть свой пост.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
89-летний Кастро в пятницу принимает участие в Восьмом съезде партии. Во время своего выступления он заявил, что доволен тем, что передает правление группе подготовленных руководителей.
"Генерал армии сказал, что с удовольствием передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных Революции", - сказано в заявлении.
Его должность перейдет преемнику в 19 апреля - главой политической ячейки станет нынешний президент страны Мигель Диас-Канель, который в 2019 году сменил Кастро в кресле президента.
Правление семьи Кастро на Кубе
Таким образом, на Кубе завершится многолетняя эпоха правления революционеров братьев Кастро, которые пришли к власти в государстве в 1959 году.
Рауль Кастро - младший брат Фиделя Кастро, который руководил Кубой после революции 1959 года. Он занимал пост главы государства с 2008 по 2018 год. С 2011 года политик возглавляет ЦК Коммунистической партии. После победы революции, в 1959 году, Рауль Кастро на протяжении 50 лет был военным министром.
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