Он рассказал о своем разговоре с российским диктатором.

Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, который является открытым геем, на заседании ОБСЕ обратился с эмоциональной речью к российской делегации.

"Возможно, некоторые из вас будут шокированы, но у меня были хорошие отношения с президентом Путиным, я звонил ему, обменивался с ним мнениями. И в начале войны я также призывал к Зеленскому и Путину, пытался провести обмен мнениями. После Бучи я чувствовал, что не было никакого желания найти решение", - сказал он.

Беттель говорит, что Москва разрушила все, что было построено: культурные, политические и экономические отношения. Также он рассказал о своем разговоре с российским диктатором.

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"Я сказал ему, чтобы он знал, что его ближайшие друзья сейчас - это Пхеньян, это Северная Корея, это Сирия, это Эритрея. Он рассказывал мне о русском языке, он рассказывал мне о флоте, он рассказывал мне о политическом оружии", - вспоминает он.

Глава МИД говорит, что представители других стран критиковали его попытки "протянуть руку". "Начать войну легко. Способность закончить войну показывает, каковы лидеры.... Вы совершили большую ошибку", - сказал он российским дипломатам.

Заседание ОБСЕ: Лаврову устроили демарш

Как известно, сегодня представители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины бойкотировали мероприятие из-за приглашения Лаврова. Во время его выступления некоторые делегаты вышли из зала.

Кроме того, главе российского МИДа пришлось менять маршрут на эту встречу, поскольку Греция запретила пролет борта, на котором находилась пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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