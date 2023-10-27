Люксембургский премьер заявил, что его страна никогда не одобрит политику Венгрии и Словакии относительно Украины.

Взаимодействие венгерского премьер-министра Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным - это как демонстрация "среднего пальца всем украинским солдатам".

Такое заявление сделал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на полях саммита ЕС. "То, что он (Орбан.- ред.) сделал с Путиным – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения", – высказал Беттель свое мнение.

Премьер Люксембурга подчеркнул, что ЕС не должен быть заложником Орбана, который постоянно выдвигает финансовые требования в обмен на одобрение поддержки Украины.

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"Орбан говорит: если вам нужны деньги для Киева, тогда и нам тоже нужны деньги. В этой ситуации мы не должны становится заложниками Орбана. Нужно найти компромиссное решение. Мы не можем забывать прошлое, в том числе Орбан", – заявил Беттель и в связи с этим вспомнил еще и нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Люксембургский премьер заявил, что его страна никогда не одобрит и не будет разделять политику Венгрии и Словакии относительно Украины.

Встреча Орбана с Путиным

7 октября Орбан встретился с Путиным в Китае и пожал ему руку. С негативными комментариями этого события выступили Украина и большинство стран Евросоюза.

Ранее Орбан, который всегда отличался антиукраинской позицией, на встрече с Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".

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