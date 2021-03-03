2 марта США и ЕС ввели санкции против российских должностных лиц в связи с отравлением и заключением критика Кремля Навального.

В Кремле считают, что новые санкции, введенные Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом против Российской Федерации, вредят межгосударственным отношениям, и так находящимся в плачевном состоянии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям, в данном случае - отношениям с США и отношениям с Евросоюзом», - сказал Песков.

По его словам, Россия не откажется от принципа взаимности при ответе на новые рестрикции Запада, санкции будут согласованы и доведены до оппонентов. «Ответ будет такой, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», - сказал он.

«У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории», - добавил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента РФ назвал возмутительными американские утверждения о причастности ФСБ к отравлению критика Кремля Алексея Навального.

«В качестве повода для этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», - считает Песков.

Дело Навального и санкции против России

Навальный находится под стражей с 17 января. Его задержали сразу после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока.

2 марта вступило в силу решение ЕС о введении санкций в связи с делом Навального против руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.

Также 2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального.

Санкции введены против Бастрыкина, Калашникова и Краснова, а также директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, начальника Управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко.

Решением предусмотрено блокирование всего имущества и имущественных интересов этих лиц, находящихся в распоряжении американских граждан. Гражданам США запрещается осуществлять любые операции с российскими должностными лицами, которые попали под санкции. Иностранцы, которые будут способствовать осуществлению значительных операций от имени санкционных лиц, также рискуют попасть под санкции.

Кроме того, США ввели ограничительные меры против трех юридических лиц: 27-го научного центра Министерства обороны РФ, 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

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Автор: Роман Цимбалюк