Он будет обсуждаться уже на следующей неделе.

Европейский Союз планирует подготовить новую операцию по обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Красном море.

Об этом пишет Politico со ссылкой на документ Европейской службы внешних дел, к которому журналисты получили доступ. Согласно полученной информации, ЕС должен спланировать операцию, которая будет действовать от Красного моря до Персидского залива. Она может начаться уже в конце февраля.

Анонимные европейские дипломаты сообщили журналистам, что этот план будет обсуждаться на следующей неделе на заседании комитета Евросоюза по вопросам международной политики и безопасности.

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Пока неизвестно, какие страны предоставят военные корабли, упомянутые в плане. Также есть сомнения относительно поддержки Испании, которая ранее выступала против планов использовать в Красном море существующую операцию "Аталанта".

Нападения в Красном море и удары по Йемену: что известно

В последнее время систематически сообщалось о нападениях на коммерческие суда в Красном море. В США заявляли, что дроны и ракеты летят с территории Йемена.

9 января стало известно о крупнейшей атаке хуситов против американских кораблей. В ответ США и Великобритания массированно атаковали их военные объекты в Йемене.

По словам президента Соединенных Штатов, в результате последних 27 нападений хуситов на международное коммерческое судоходство пострадали более 50 стран.

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