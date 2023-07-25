Военный Вооруженных сил Украины Александр Войтко заявил, что возле Великой Новоселки продолжаются ожесточенные бои с оккупантами. Украинские защитники пытаются прорваться на юге.
"Нахожусь на направлении Великая Новоселка - Угледар. У Великой Новоселки продолжаются бои по линии Приютное - Старомайорское. Это важная защитная линия российских оккупантов. Наши подразделения пытаются ее прорвать. Пытаются освободить эти населенные пункты, чтобы иметь возможность дальше двигаться на юг", - рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".
По словам Войтко, у Угледара также продолжаются позиционные бои. ВСУ ведут контрбатарейную борьбу.
"Пока ВСУ там не имеют значительных продвижений. Потому что враг стянул под Угледар значительные силы, чтобы не допустить продвижения наших подразделений к Волновахе, которая является важным транспортным узлом для них. Но работа ведется, враги уничтожаются и на этом направлении, чтобы была возможность в будущем продвигаться вперед", - добавил боец ВСУ.
Война в Украине - новости с фронта
По состоянию на утро 25 июля общие потери врага в живой силе уже составили 243 220 человек. За последние сутки ВСУ уничтожили около 600 российских захватчиков.
Между противником и украинскими защитниками на фронте произошло 35 боевых столкновений. ВСУ продолжают ведение контрнаступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
В Минобороны заявили, что контрнаступление ВСУ идет по плану, хоть и немного отстает от графика.