New York Times: Большинство зараженных коронавирусом в США даже не подозревают об этом

Чтобы подавить пандемию COVID-19, стране нужно перейти к тестированию людей, у которых болезнь проходит без видимых симптомов.

Фактически единственные люди, которым в США сделали тесты на коронавирус - это те, у кого проявляются симптомы COVID-19. Этот подход одобрили Центры контроля и профилактики заболеваний, которые дают рекомендации отдельным штатам. Но, наверное, такой подход обнаружил лишь небольшую часть зараженных, что ставит под угрозу тысячи американцев.

Ведь большинство тех, кто стали носителями, на самом деле не знают об этом. Именно поэтому необходимо масштабное тестирование людей без симптомов. Об этом на страницах New York Times пишут директор Pharos Global Health Advisors и лектор Института международных отношений при Йельском университете Шань Сон Лин и профессор клинической эпидемиологии Йельского университета Роберт Хехт.

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Небольшая выборка анализов крови на антитела показала, что 2,7 миллиона жителей Нью-Йорка могли заразиться коронавирусом, не зная этого. Об этом в минувший четверг заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Эти его слова созвучны и с другими открытиями. Недавно исследование показало, что примерно треть жителей Челси в штате Массачусетс вероятно заразились. Но лишь половина из них смогли вспомнить, что за последние 4 недели у них наблюдался хотя бы один симптом вируса. Другое небольшое исследование среди беременных женщин в Нью-Йорке показало, что у 15% был коронавирус. Но у 80% из них не было никаких симптомов. Также на атомном авианосце Theodore Roosevelt из 840 случаев заражения 60% проходили без каких-либо признаков.

Авторы делают из этого вывод, что COVID-19 более распространен, чем показывает ограниченное количество проведенных в США тестов. И миллионы людей продолжают распространять патоген, даже не подозревая об этом.

"Нам необходимо активно искать носителей вируса без симптомов. Особенно это касается людей, которые часто контактируют с обществом, а также уязвимых групп населения. Сюда входят как те, кто стал носителем без симптомов, так и те, у кого, скорее всего, проблемы появятся через несколько дней после проведения теста", - говорится в статье.

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К тем, кого необходимо срочно начать тестировать, авторы относят работников медицинских учреждений, бездомных и работников приютов, персонал продуктовых магазинов и курьеров, водителей такси, персонал аварийных служб. Также они советуют проводить тестирование на предприятиях с большим количеством работников, таких как мясокомбинаты и склады.

Кроме того, нужно отслеживать и проводить тесты среди всех, с кем контактировали подтвержденные пациенты с COVID-19. Авторы считают, что эти группы повышенного риска должны проходить тестирование каждые 5 дней. Для этого нужно позаботиться, чтобы средства для диагностики были доступными и распространенными. А сам тест можно было провести самостоятельно без записи на прием к врачу.