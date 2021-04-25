Мужчина ходил на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру выше 40°C.

На острове Майорка в Испании полиция арестовала 40-летнего мужчину по подозрению в умышленном инфицировании 22 человек коронавирусом.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию испанской полиции.

Отмечается, что мужчина продолжал ходить на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру выше 40°C. Он ходил по офису, снимал маску, кашлял и говорил коллегам, что хочет их заразить.

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Впоследствии оказалось, что мужчина был болен COVID-19.

Пятеро его коллег и три человека, которые посещали вместе с ним спортзал, получили положительные результаты теста на коронавирус. Еще 14 человек - члены семьи инфицированных - также заболели, в том числе трое годовалых детей.

Полиция расследовала инцидент с января. Ни у одного из инфицированных не было тяжелого течения болезни.

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Автор: Павел Степанец