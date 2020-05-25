Премьер-министр Великобритании не захотел увольнять советника, который нарушил карантин

Глава британского правительства не видит в действиях советника нарушений закона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отправить в отставку своего советника Доминика Каммингса, который нарушил карантин.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

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Глава британского правительства не видит в действиях советника нарушений закона. К таким выводам он пришел после разговора с ним. По его словам, Каммингс был вынужден отправиться в поездку (что и является нарушением правил карантина – УП) с целью ухода за ребенком.

В то же время представители Консервативной партии требовали отправить советника Джонсона в отставку после того, как стало известно о его поездке за 400 км от Лондона, что противоречило карантинным ограничениям.

Кроме того, Каммингсу вместе с женой было рекомендовано самоизолироваться из-за появления подобных коронавирусу симптомов.

Напомним, по последним данным, в Великобритании зарегистрировали почти 260 тысяч случаев коронавируса, из которых почти 37 тысяч – летальные.

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