В Великобритании за сутки от COVID-19 умерли 674 человека
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 674 человека.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
Читайте такжеБританскому ветерану, собравшему рекордную сумму денег для врачей, исполняется 100 лет (фоторепортаж)
На сегодняшний день тесты на коронавирус сдали 901 тысяча 905 человек. В настоящее время результаты тестов известны относительно 687 тысяч 369 человек.
Инфицирование подтверждено у 171 тысячи 253 человек. За сутки количество инфицированных коронавируса возросло на 6 тысяч 32 человека.
Согласно последним данным по смертности от COVID-19 в Великобритании, по состоянию на вечер 29 апреля умерли 26 тысяч 771 человек, в том числе 674 за сутки.
Также сказано, что до 29 апреля в Великобритании смертность от COVID-19 исчислялось лишь с учетом летальных случаев в больницах. В то же время, теперь учитываются летальные случаи от коронавируса, зарегистрированные за пределами медицинских учреждений, в том числе в домах престарелых и частных домах. На сегодняшний день только в больницах умерли 22 тысячи 791 человек.
По уровню смертности в мире Великобритания сегодня занимает третье место после США и Италии.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня вернулся к исполнению своих служебных обязанностей после выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире