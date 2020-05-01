В Великобритании за сутки от COVID-19 умерли 674 человека

Всего в Соединенном Королевстве инфицированы более 165 тысяч человек.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 674 человека.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

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На сегодняшний день тесты на коронавирус сдали 901 тысяча 905 человек. В настоящее время результаты тестов известны относительно 687 тысяч 369 человек.

Инфицирование подтверждено у 171 тысячи 253 человек. За сутки количество инфицированных коронавируса возросло на 6 тысяч 32 человека.

Согласно последним данным по смертности от COVID-19 в Великобритании, по состоянию на вечер 29 апреля умерли 26 тысяч 771 человек, в том числе 674 за сутки.

Также сказано, что до 29 апреля в Великобритании смертность от COVID-19 исчислялось лишь с учетом летальных случаев в больницах. В то же время, теперь учитываются летальные случаи от коронавируса, зарегистрированные за пределами медицинских учреждений, в том числе в домах престарелых и частных домах. На сегодняшний день только в больницах умерли 22 тысячи 791 человек.

По уровню смертности в мире Великобритания сегодня занимает третье место после США и Италии.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня вернулся к исполнению своих служебных обязанностей после выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19.

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