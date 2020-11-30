Коронавирус в Канаде зафиксирован у 373 тыс. человек.

Ограничения на въезд в Канаду из большинства стран, введенные из-за распространения коронавируса, будут продлены до 21 января 2021 года.

Читайте такжеВ Канаде заболеваемость COVID-19 поднялась до весеннего уровняОб этом объявило правительство страны. Пребывающим из всех стран, кроме США, нужно будет изолироваться по прибытии на 14 дней.

Похожие ограничения для граждан США и прибывающих с территории США, действуют до 21 декабря. Правительство Канады не стало их продлевать, но допустило возможность продления в будущем. Власти также объявили, что работают над исключениями, позволяющими проводить некоторые международные спортивные соревнования — кубки и чемпионаты мира, а также олимпийские и паралимпийские квалификации, передает kommersant.

Коронавирус в Канаде

Коронавирус в Канаде зафиксирован у 373 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В граничащих с Канадой США диагноз COVID-19 поставлен более чем 13 млн больным. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 62 млн.

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Автор: УНИАН