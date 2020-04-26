Борис Джонсон возвращается на работу после выздоровления от COVID-19

Коронавирус у него диагностировали 27 марта.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник планирует вернуться на работу после того, как вылечился от коронавируса.

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Джонсон вернется к управлению правительством в условиях ухудшения экономической ситуации и увеличения количество смертей от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря.

По состоянию на 25 апреля в Великобритании зарегистрировали более 20 тысяч жертв нового заболевания.

12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Джонсон заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. За несколько дней его госпитализировали, а 6 апреля перевели в реанимацию. 9 апреля его перевели в обычную палату.

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