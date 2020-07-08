Тысячи сербов "встретили" усиление карантина ночным штурмом парламента (фоторепортаж, видео)

Толпа требовала отставки президента и скандировала: «Сербия, вставай!».

Ночью группа сторонников оппозиции ворвалась в здание сербского парламента в Белграде в знак протеста против запланированного усиления «протикоронавирусного» карантина в эти выходные.

Об этом сообщает Reuters.

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Протестам предшествовало заявление президента Сербии Александара Вучича относительно увеличения случаев инфицирования COVID-19 и в связи с этим возвращение карантинных ограничений. После этого тысячи жителей столицы начали собираться в центре города перед парламентом.

Вечером около 22:00 небольшая группа протестующих прошла мимо полицейский кордон, ворвалась в дверь и зашла в парламент. Чтобы оттеснить участников движения, полиция применила слезоточивый газ.

Толпа требовала отставки президента и скандировала: «Сербия, вставай!».

В начале марта Сербия ввела карантин для предотвращения распространения COVID-19, а уже в конце месяца балканская страна одна из первых назначила президентские выборы на 21 июня. Во время кампании правящая Сербская прогрессивная партия организовала митинги, на которые людей пускали без защитных масок.

Тогда же инфицировались высокопоставленные лица, в частности советник президента. Оппозиционные политики, многие из которых бойкотировали выборы, критикуют действующего президента за использование ограничений в самодержавных целях.

Как сообщал УНИАН, возле здания Фсб РФ на Лубянке задержали 20 журналистов, которые вышли на одиночный пикет против задержания бывшего коллеги и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

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