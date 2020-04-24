Чехия стала первой отменившей карантин и открывшей границы страной в ЕС

Уже 27 апреля откроются магазины площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах, фитнес-центры, зоопарки, а также возобновится обучение в вузах.

Правительство Чехии в четверг принял решение отменить общенациональный карантин, который был введен в середине марта из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает Радио Свобода, жители страны с 24 апреля снова смогут свободно перемещаться по Чехии и выезжать за границу (при условии двухнедельного карантина после возврата). Разрешено собираться группами по 10 человек.

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Чехия - одна из первых европейских стран, которые ввели жесткий карантин, и одной из первых его снимает.

Правительство Чехии также пересмотрело одобренный ранее график ослабления других ограничительных мер. Магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось.

Уже в понедельник, 27 апреля, откроются магазины площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах. Ранее ожидалось, что это произойдет только в конце мая. Откроются также фитнес-центры и зоопарки. Возобновится обучение в вузах.