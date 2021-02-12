То, как королевская семья злоупотребляет властью ради накопления личного богатства, разоблачает всю абсурдность существования британской монархии

Королева Елизавета II не такой уж и конституционный монарх, как казалось. На этой неделе The Guardian разоблачил то, как она использовала тайные полномочия, чтобы наложить вето на более тысячи законопроектов, прежде чем они вообще были поданы в парламент.

Записки, найденные журналистами в Национальном архиве Великобритании, доказали, что в 1970-х годах королева давила на парламент, чтобы изменить закон о прозрачности инвестирования и сохранить в тайне свое богатство. Каждое следующее правительство стояло на коленях перед Елизаветой II, а еженедельные встречи заставляют премьер-министров повиноваться ей, - пишет The Guardian.

Не понятно, почему она так рьяно пытается сохранить свои деньги в тайне. Каждый в королевстве знает, что она обладает астрономическим богатством за пределами представлений ее подданных. И количество нулей не имеет никакого значения для монархистов. Но реальный размер состояния Елизаветы II никогда не был раскрыт.

Читайте такжеNew York Times: Королева воронов исчезла, и Британия нервничает из-за пророчества о смерти королевстваНорма Бекер, которая следит за королевской семьей, на этой неделе подсчитала, что речь идет примерно о миллиарде фунтов стерлингов. Издание Forbes оценивает королевское богатство в 72,5 миллиарда фунтов, хотя далеко не вся сумма в распоряжении ее величества. А список богатых людей от The Sunday Times считает, что королева лично владеет 350 миллионами фунтов стерлингов.

Утечка так называемых "Райских бумаг", которые опубликовала редакция The Guardian, свидетельствуют, что Елизавета II лично держит миллионы в офшорах на Бермудских и Каймановых островах, которые когда-то были составляющими ее утраченной империи. Принц Чарльз тоже давил на правительство. Но он также сделал так, чтобы арендаторы его шикарного поместья в герцогстве Корнвелл не смогли купить себе собственное жилье.

Более того, на этой неделе оказалось, что королеве Елизавете II принадлежит британское морское дно. И это "лакомый кусочек". Ведь королева получила 25% от 9 миллиардов фунтов стерлингов, которые были уплачены за соглашения о праве в течение следующих 10 лет устанавливать ветровые станции в британской акватории.

"Но все это не отражает реальный вред, который наносит монархия британцам. Речь идет не о деньгах и не о злоупотреблении властью, а о самом существовании монархов, которое пленит и инфантилизирует воображение общества, делая нас их подданными в душе и сердце. Корона, королева и бесконечные мелкие драмы напоминают нам, насколько мы очарованы, когда королевские рождения, свадьбы, разводы и смерти становятся важными отметками в наших собственных жизнях", - говорится в статье.

Читайте такжеЕлизавета II готовится передать трон: биограф королевской семьи рассказал, комуМаленьких девочек, переодетых принцессами, с малого соблазняет магия величества. За рубежом с восторгом наблюдают за масштабами британского королевского фетиша, а также за его следствием - Палатой лордов, где благородство коррупционно продается за партийные пожертвования. Brexit был плодом этого "суверенного" заблуждения, поскольку теперь британцы узнали, что волны имеют большую власть над границами королевства, чем они.

Уильям Шекспир отчасти виноват в этом. И не только из-за того, что он романтизировал британскую исключительность Джона Гентского. А потому, что исторические пьесы настолько замечательны, что подъемы и падения королей полны такой глубиной и смыслом в представлениях британцев, что это затмевает абсурдность современной монархии. Не имеет значения, какие на самом деле люди члены королевской семьи. Но для помешанных на идее о генетических причинах интеллекта британские монархи могут послужить довольно хорошим опровержением таких иллюзий. Если столетия бережного взращивания и лучшего образования до сих пор породили очень простых людей, чьи интересы сводятся к лошадям, собачкам породы корги, рыболовства и охоты, это доказывает, что талант - это генетическая случайность.

Королева Елизавета II правила Британией более чем вдвое дольше, чем все правительства, став символом британского длительного консерватизма. Монархия также стала символом все более жесткого и социально немобильного британского общества: там где человек родился, там он, скорее всего, и останется.

"Богатый в замке, а бедный у его ворот. Господь создал их высокими и низкими и указал на их место", - как говорится в старом англиканском гимне.

Читайте такжеПохищены десятки предметов: буфетчик ограбил королеву Елизавету II на 100 тысяч фунтов (видео)В день коронации Елизаветы II премьер-министр Уинстон Черчилль предвидел "неизбежное и невиданное процветание, в котором культура и досуг будут широко доступны для народных масс". Вместо этого империя была потеряна. Британия сползла вниз по шкале ВВП. А к концу правления королевы, вполне возможно, может уже и не быть никакого Объединенного Королевства. Поскольку Шотландия и Северная Ирландия думают о выходе. Несмотря на COVID-19, Британия становится слабой и крошечной страной, которую сделали такой умышленно с помощью лет взращивания идеологии об уменьшении.

Республиканство кажется проигранным делом. Лейбористы правильно сделали, что никогда не поднимали этот вопрос. Втрое больше людей поддерживают монархию, чем республику. Однако, очень медленно общественное мнение меняется. Опросы YouGov показали, что лояльность к монархии постепенно испаряется. Младшие поколения не такие ярые монархисты, как старшие. 57% шотландцев поддерживают королеву. А в целом в Объединенном Королевстве таких лояльных людей 67%. Больше всего монархистов на юге Англии. Там их 76%.

Но уже в этом десятилетии Елизавета II, скорее всего, умрет. И прежде чем конституционная судьба Британии будет жестко привязана к непопулярному принцу Чарльзу, британцам стоит подумать: может стоит похоронить королеву Как Елизавету Последнюю?

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Перевод: Лесь Дымань