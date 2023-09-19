Собаку оставили без присмотра.

Мужчина выразил свое возмущение после того, как "служебной собаке" разрешили свободно бродить по загруженному самолету, и настроил против себя всех остальных. О неприятном опыте 35-летний пассажир рассказал на Reddit, признавшись, что не любит собак.

"Мы взлетаем, и как только мы набираем высоту, собака сама идет по проходу. Она просто ходит сама по себе, и люди ее гладят… Я встаю, нахожу стюардессу и спрашиваю о собаке. Мне сказали, что это служебная собака, и что они ничего не могут сделать… Она гуляла довольно долго, и я понятия не имел, чья это собака… Она подошла ко мне, положила на меня лапы и смотрела так, будто ждала, чтобы я ее погладил. Но я поднял ноги на сиденье", - рассказал мужчина.

Он засомневался, что это "настоящая служебная собака".

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"Я закричал: пожалуйста, кто-нибудь может прийти и забрать собаку? Подошла женщина, чтобы забрать ее. Я попросил, чтобы она контролировала свою собаку, держала своего питомца в переноске", - добавил пассажир.

Однако женщина не отнеслась к этой просьбе серьезно, заявив, что только у него возникли проблемы, и ее поддержали другие пассажиры.

В комментариях к записи некоторые пользователи поддержали мужчину: "Я люблю собак, но позволять им свободно бродить во время полета кажется безответственным", "Животные-поводыри должны постоянно находиться под контролем проводника", "Служебные собаки должны находиться рядом с владельцем, если они действительно служебные".

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