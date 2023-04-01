Полиция Киевской области получила 11 служебных собак, которые закончили тренировки в Нидерландах.
Как уведомляет пресс-служба полиции Киевщины, кроме бельгийских овчарок малинуа, на этот раз также передали и две немецкие. Все они прошли отбор и начальный курс тренировки в кинологическом центре Police Dogs Centre в Нидерландах по направлению поиск взрывчатых веществ и оружия.
После обучения служебные собаки будут переданы специальным подразделениям полиции Киевщины с целью привлечения их в специальных операциях, а также на прифронтовых территориях для помощи по разминированию, выявлению незаконного перемещения и хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.
Ситуация с разминированием в Украине - детали
Учитывая, что 30% территории заминированы, в Украине будет создан Центр по организации гуманитарного разминирования.
На сегодня около 250 тыс. квадратных километров Украины загрязнено взрывоопасными устройствами - это почти половина территории нашей страны или площадь всей Британии.