После обучения служебные собаки будут переданы специальным подразделениям полиции Киевщины.

Полиция Киевской области получила 11 служебных собак, которые закончили тренировки в Нидерландах.

Как уведомляет пресс-служба полиции Киевщины, кроме бельгийских овчарок малинуа, на этот раз также передали и две немецкие. Все они прошли отбор и начальный курс тренировки в кинологическом центре Police Dogs Centre в Нидерландах по направлению поиск взрывчатых веществ и оружия.

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После обучения служебные собаки будут переданы специальным подразделениям полиции Киевщины с целью привлечения их в специальных операциях, а также на прифронтовых территориях для помощи по разминированию, выявлению незаконного перемещения и хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Ситуация с разминированием в Украине - детали

Учитывая, что 30% территории заминированы, в Украине будет создан Центр по организации гуманитарного разминирования.

На сегодня около 250 тыс. квадратных километров Украины загрязнено взрывоопасными устройствами - это почти половина территории нашей страны или площадь всей Британии.

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