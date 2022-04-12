Девушку не пропустили из-за украинской символики.

Российский комик Нурлан Сабуров дал концерт в Сиэтле, во время которого зрители забросали его вопросами о войне в Украине.

При этом комик не решился на них отвечать. Еще ранее он сказал, что боится говорить о войне, так как переживает за свою семью.

Кроме того, на концерт не пропустили девушку с украинским флагом на лице. После того как она сказала, что является украинкой, охрана запретила ей вход, мотивировав это тем, что в этот раз они не пропускают людей с национально символикой.

Напомним, ранее комика Нурлана Сабурова атаковали из-за позиции по войне. Также зрители предложили Сабурову приехать в Харьков и посмотреть, что там натворили российские оккупанты.

Кроме того, свое недовольство молчанием Сабурова высказали и украинский продюсер Потап, и телеведущий Владимир Остапчук. Потап назвал юмористов ЧБД трусами и разочарованием для всех.

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