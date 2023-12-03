В Палате представителей уже потратили месяцы, пытаясь найти связь Байдена с зарубежным бизнесом членов семьи президента США.

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США готовится к официальному оформлению процедуры импичмента президента Джо Байдена. Депутаты планируют уже на этой неделе поставить этот вопрос на рассмотрение. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что лидеры республиканцев в Палате представителей настаивают на формализации расследования по импичменту президента Байдена, имея целью усилить расследование, которое некоторые члены партии все еще опасаются продвигать слишком быстро.

Издание напоминает, что республиканцы уже потратили месяцы, пытаясь найти связь Байдена с зарубежным бизнесом членов его семьи и получить поддержку своих утверждений, которые он отрицает. До сих пор им не удалось предоставить доказательств, подтверждающих их самые резкие заявления о президенте.

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"Чем быстрее, тем лучше, чтобы можно было быстро преодолеть некоторые препятствия со стороны администрации Байдена", — сказал конгрессмен Даррелл Исса.

Представитель Белого дома Ян Сэмс, в свою очередь, сказал, что республиканцы "не смогли найти никаких доказательств неправомерных действий" и "теперь, похоже, пытаются придумать заявления о "препятствиях", чтобы оправдать свой незаконный запрос на импичмент".

Вероятный импичмент Байдена - последние новости

В прошлом месяце спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что решение об импичменте Байдена будет принято "очень скоро".

"Я не предвидел этого заранее, но я верю, что очень скоро мы подойдем к моменту решения по этому вопросу", - сказал Джонсон.

Ранее УНИАН сообщал, что в США начались слушания по импичменту Байдена на основании расследования, которое ведет Республиканская партия. Ее члены заявили, что действующий лидер американского народа солгал о бизнес-делах членов семьи, в частности сына Хантера Байдена, и не отделил их от своих обязанностей как глава государства.

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