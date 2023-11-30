Байден уже сейчас является старейшим действующим президентом США в истории, и это пугает даже его соратников.

Демократическая партия США не имеет "плана Б" на случай, если 81-летний Джо Байден по той или иной причине не сможет принять участие в президентских выборах 2024 года. Об этом несколько представителей Демпартии рассказали Reuters.

Несмотря на беспокойство даже его соратников, старейший в истории Америки президент Байден до сих пор твердо придерживался своего плана баллотироваться на второй срок. Готовясь к внутрипартийным первичным выборам, которые состоятся в первой половине 2024-го, он уже избавился от всех серьезных конкурентов в самой демократической партии. Поэтому, если бы сейчас понадобилось найти нового рейтингового кандидата от демократов, этот путь был бы "непонятным", пишет Reuters.

Несколько действующих и бывших чиновников-демократов на условиях анонимности заявили журналистам, что партия может столкнуться с потрясениями, если проблемы со здоровьем заставят Байден отказаться от борьбы за президентское кресло.

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Действующий вице-президент Камала Харрис имеет собственные проблемы с популярностью среди избирателей, поэтому не станет автоматической заменой главного кандидата от демократов. В партии есть много желающих составить ей конкуренцию.

"Нет никакого "плана Б". Если бы он... вдруг не баллотировался, баллотировались бы все, кого вы знаете. Вице-президент никого не пугает", - сказал один из собеседников.

Примечательно, что главный соперник Байдена в борьбе за Белый дом, 77-летний Дональд Трамп, также сталкивается с беспокойством относительно своего возраста. Но вдобавок к преклонному возрасту он также имеет ряд уголовных дел против себя, находящихся на разных процессуальных стадиях.

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Как писал УНИАН, Трамп постепенно увеличивает преимущество над Байденом по уровню электоральной поддержки. Опросы показывают, что Трамп набирает 49% голосов избирателей против 45% у Байдена. Большинство американцев недовольны прежде всего экономической политикой действующего президента.

Между тем американский истеблишмент обеспокоен, что второй срок президентства Трампа будет напоминать правление Владимира Путина в России. В частности многих насторожило недавнее заявление Трампа о том, что он начнет уничтожать своих политических оппонентов, как только вернется в Белый дом.

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