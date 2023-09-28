В Белом доме утверждают, что текущее расследование является необоснованным и продиктовано политикой накануне предстоящих президентских выборов.

В Палате представителей Конгресса США начались слушания по импичменту президента Джо Байдена на основании расследования, которое ведет Республиканская партия. Ее члены заявили, что действующий лидер американского народа солгал о бизнес-делах членов семьи, в частности сына Хантера Байдена, и не отделил их от своих обязанностей как глава государства.

Об этом сообщает Reuters. Во время первого часа слушаний, которые проходили в комитете по надзору Палаты представителей, не было обнаружено новых данных о финансовых связях Джо Байдена с сыном Хантером. Он известен в Украине по делу газовой компании Burisma. Кроме того, известно, что сын президента США долгое время боролся с зависимостью от наркотиков и алкоголя.

Республиканцы также не смогли обнаружить при расследовании доказательств неправомерных действий Байдена в финансовых документах. Агентство отмечает, что центральной темой этого расследования являются обвинения в том, что Байден оказывал давление на Украину для защиты компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Для этого он якобы требовал увольнения генпрокурора Украины еще когда работал вице-президентом.

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"Если бы республиканцы имели дымящееся ружье (доказательство преступления – ред.) или даже водяной пистолет, они бы презентовали это сегодня. Но у них ничего нет", – сказал представитель демократов Джейми Раскин.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли и судебный бухгалтер Брюс Дубинский, которые были свидетелями на слушаниях, сказали, что комиссия располагает доказательствами для начала расследования, однако еще недостаточно доказательств для того, чтобы обвинения в импичменте были обоснованными. В то же время Майкл Герхардт – профессор права из Университета Северной Каролины – отметил, что не увидел достоверных доказательств, оправдывающих это расследование Республиканской партии. Он подчеркнул, что комиссия руководствуется партийными соображениями.

"Неясно, будут ли республиканцы в Палате представителей с небольшим большинством (221-212) иметь голоса в конце расследования для поддержки фактического импичмента. Но даже если это голосование удастся, маловероятно, что Сенат, где демократы имеют большинство (51-49 голосов), проголосует за отстранение Байдена от должности", – говорится в материале.

В Белом доме утверждают, что текущее расследование является необоснованным и продиктовано политикой в преддверии предстоящих президентских выборов, которые состоятся в 2024 году. Прогнозируется, что главным конкурентом Байдена станет его предшественник Дональд Трамп, которому уже предъявили несколько обвинений.

Импичмент Байдена: это стоит знать

В мае 2023 года член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин сообщила, что планирует представить статьи об импичменте президента Джо Байдена.

Уже в начале сентября 2023 года СМИ писали о том, что Белый дом готовится защищать Байдена от импичмента, который могут инициировать представители Республиканской партии. Тогда один из чиновников, знакомых с расследованием республиканцев подчеркивал, что речь идет не столько об импичменте на основании каких-то фактов, сколько о предвыборных усилиях.

Уже 12 сентября спикер Палаты представителей поручил начать соответствующее расследование. По утверждениям Республиканской партии, семья действующего президента США и его партнеры якобы незаконно получили 20 миллионов долларов через подставные компании.

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