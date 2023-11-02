Его предшественник Кевин Маккарти объявил о расследовании поведения президента в сентябре, за несколько недель до того, как правые республиканцы и демократы сняли его с поста спикера.

Спикер палаты представителей от республиканской партии Майк Джонсон заявил, что "очень скоро" будет принято решение о том, стоит ли продвигать усилия по привлечению к ответственности Джо Байдена.

Он ответил на вопрос, достаточно ли доказательств для Палаты представителей, чтобы подготовить статью об импичменте президенту Байдену.

"Поскольку мы находимся здесь сегодня, я не предрешил этого заранее, но я верю, что очень скоро мы подойдем к моменту решения по этому вопросу", - сказал он, пишет The Guardian.

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Возможность импичмента Байдена

Его предшественник Кевин Маккарти объявил о расследовании поведения президента в сентябре, за несколько недель до того, как правые республиканцы и демократы сняли его с поста спикера. Расследование сосредоточено на обвинениях в коррупции в отношении президента и его семьи, особенно его сына Хантера Байдена.

Республиканцы провели единственное слушание в комитете по этому вопросу, которое многие расценили как провал после того, как их свидетели заявили, что расследование имеет смысл, но до сих пор не было никаких доказательств того, что президент нарушил закон. Еще один удар по этим усилиям был нанесен, когда Кен Бак, консервативный республиканец, который вчера объявил, что не будет добиваться переизбрания в 2024 году, написал колонку в Washington Post, в которой утверждал, что импичмент Байдену был плохой идеей.

Расследование было приостановлено на несколько недель, пока Палата представителей боролась с отставкой Маккарти, и вопрос о том, продолжать ли его и как это делать, является одним из главных вопросов, которые должен решить Джонсон.

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