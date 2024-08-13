Напряженность в регионе связаны с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Соединенные Штаты Америки просят Турцию и других союзников, которые имеют связи с Ираном, убедить страну в необходимости деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол США в Турции Джефф Флейк, пишет Reuters.

Такое заявление Флейка прозвучало тогда, когда регион готовится к возможным атакам со стороны Ирана и его союзников после убийства высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы.

В издании напомнили, что политический лидер поддерживаемой Ираном группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране 31 июля, в результате чего со стороны Ирана начались угрозы в адрес Израиля, который воюет с палестинской исламистской группировкой в Газе. Однако в Израиле не взяли на себя ответственности за это убийство.

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"Мы просим всех наших союзников, которые имеют какие-либо отношения с Ираном, повлиять на них с целью деэскалации, и это касается также Турции. Они (турецкие собеседники Вашингтона - УНИАН) делают все возможное, чтобы не допустить эскалации", - подчеркнул посол США журналистам в Стамбуле.

В Reuters отметили, что в последние годы отношения между США и Турцией были напряженными из-за союза Штатов с сирийскими курдами, которых Турция считает террористами, а также из-за покупки страной российских оборонных систем С-400, в результате чего США ввели санкции против страны и исключили ее из программы поставок истребителей F-35.

В то же время Флейк считает, что американо-турецкие отношения сейчас "в лучшем состоянии, чем когда-либо". По его словам, Турция сыграла "полезную роль" в крупнейшем со времен холодной войны обмене пленными между США и РФ, который состоялся в Анкаре в начале августа.

"Они не были вовлечены в переговорный процесс, но с точки зрения логистики они сыграли значительную роль", - подчеркнул он.

В свою очередь Флейк сказал, что ситуация в Газе была "очень сложной", а риторика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая направлена против Израиля, усложняет роль страны как собеседника.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как писал УНИАН, США перебрасывают на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец Abraham Lincoln. Также глава Пентагона Ллойд Остин приказал ускорить транзит авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln, которая оснащена истребителями F-35C.

В то же время издание Politico писало, что Иран может пересмотреть планы по атаке на Израиль.

"В последние дни администрация Байдена работает по дипломатическим каналам, привлекая своих ближневосточных союзников, чтобы убедить Тегеран пересмотреть решение о военной атаке на Израиль. По словам двух высокопоставленных американских чиновников, они предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность и создаст риск прямой конфронтации между двумя странами", - написали журналисты.

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