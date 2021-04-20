Землю советские войска захватили во время оккупации.

Власти Праги требует вернуть в собственность земельный участок, на котором размещено российское посольство в Чехии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Землю вместе с территорией столичного парка Стромовка советские войска захватили во время оккупации. СССР использовал ее как базу.

После освобождения Чехии проблему не решили, а "бывшую базу" передали дипломатам из России.

16 апреля под российским посольством в Праге состоялась акция протеста. Активисты требовали от России, в частности, вывести свои войска на границе с Украиной. "Путина" во время перформанса посадили на унитаз и дали ему в руки туалетную бумагу.

Демонстрациям предшествовала предложение Чехии провести встречу президентов США и России в Праге.

Обострение дипотношений Праги и Москвы

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Яна Ставская