'Спасибо, но нет': Bloomberg раскрыл, что кроется за 'мирными' предложениями Путина

Вряд ли Путин готов завершать войну переговорами, ограничиваясь получением уже завоеванных территорий.

"Мирное" предложение диктатора Владимира Путина по Украине несерьезное. Впрочем, войны не всегда заканчиваются справедливо.

Как пишет Bloomberg, вполне вероятно, что определенная форма территориальных уступок станет частью договоренного прекращения войны, которую начал Путин, но это должно быть решение Украины.

"Для Путина абсурдно требовать таких уступок до начала переговоров. Более того, если переговоры когда-то начнутся, к предложениям Путина следует относиться с крайним скептицизмом. Девять из 10 украинцев говорят, что не доверяют ему, и они правы: он имеет безупречный опыт использования переговоров для перегруппировки и планирования следующего нападения", - пишет агентство. Видео дня

США и их друзья должны показать, что они это понимают. Есть определенный прогресс. На недавнем саммите "Большой семерки" в Италии США и Япония подписали с Украиной соглашения о безопасности на 10 лет, что свидетельствует о решимости поддерживать Киев. Союзники работают над поиском ответственных путей использования замороженных российских активов для поддержки финансов Украины. Есть запоздалые шаги по усилению санкций, которые все еще имеют слишком много пробелов, что позволяет Путину накапливать больше ресурсов для своей войны.

Решение администрации Байдена разрешить Украине использовать оружие, предоставленное США, против военных целей в России было еще одним давно назревшим сдвигом. Как недавно заявил президент Франции Эммануэль Макрон, нет смысла давать Украине оружие, а потом запрещать ей защищаться. Отмена ограничений Вашингтоном не заходит достаточно далеко, ограничиваясь целями вокруг Харькова. Такую же логику следует применить, как минимум, к другим прифронтовым районам вблизи границы.

Укрепление возможностей Украины также потребует критических поставок боеприпасов и усиления противовоздушной обороны. Российская авиация играет все большую роль, и ее атаки становятся все более неизбирательными: ежемесячно на страну обрушивается 3000 высокоразрушающих планирующих бомб. Украине также нужна дополнительная помощь в подготовке и оснащении резервов и новобранцев.

"Европе следует больше думать о том, чтобы обеспечить свою поддержку в будущем. Это требует изменений в оборонном планировании, координации и производстве - чтобы континент мог удовлетворять собственные оборонные потребности, поддерживать Украину и сдерживать Россию в долгосрочной перспективе. Еще одним серьезным вызовом станет помощь в восстановлении Украины. Усилия по ремонту, восстановлению и разминированию должны быть продолжены: эта работа не может ждать, пока закончится война", - отмечает агентство.

Отмечается, что Путин заполнил поле боя плохо обученными и плохо оснащенными силами; поддерживал альянсы с Ираном, Северной Кореей и Китаем; и осуществляли неизбирательные нападения на гражданские цели.

"Его способность к разрушению поражает. Но цена его войны также растет для России, и ее становится все труднее замаскировать. Время не обязательно на его стороне. Действия Путина говорят о многом. Его предложение о переговорах в обмен на территорию следует рассматривать как последнюю попытку разделить союзников и подавить поддержку Запада. Спасибо, но нет", - подытожило агенство.

Возможны ли мирные переговоры с РФ - что уже сообщалось

Накануне инициированного Киевом саммита мира в Швейцарии (проходил 15-16 июня без участия РФ) Владимир Путин выдвинул требования якобы для прекращения войны в нашей стране. В частности, диктатор потребовал отказа от ряда областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Украинские власти не раз подчеркивали, что не будут соглашаться на ультиматумы россиян.

По итогам саммита мира десятки государств поддержали декларацию, в которой говорилось о том, что под контроль Киева нужно вернуть Запорожскую атомную электростанцию. Кроме того, сообщалось, что может быть проведен второй саммит мира, на который возможно приглашение представителя России.

Справка УНИАН. 23 июня российские захватчики в Севастополе сбили ракету над пляжем. По последним сведениям, в результате падения обломков есть четыре жертвы, а еще 151 человек пострадал. Примечательно, что сами россияне обвиняют в гибели людей украинских военных. До сбития ракеты, по сведениям местных жителей, в Севастополе не раздавалась сирена.

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