По словам Кристофера Каволи, объединение РФ, Китая, Ирана и Северной Кореи "вызывает глубокое беспокойство".

Независимо от того, чем закончится война в Украине, Европа и Соединенные Штаты в течение многих лет будут иметь дело с более сильной и злой Россией. Об этом заявил командующий сил НАТО в Европе генерал армии Кристофер Каволи, сообщает National Defense.

"Поражение России в Украине чрезвычайно важно, но независимо от того, как это закончится, ... мы увидим Россию, армия которой будет восстановлена гораздо быстрее, чем мы себе представляли", - сказал военный.

По его словам, российские лидеры убеждены, что НАТО является врагом, и они будут обвинять Альянс и союзников Украины в собственных поражениях.

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"Поэтому годами мы будем иметь большую проблему с Россией, и я думаю, что мы должны подготовиться к этому", - убежден Каволи.

Он отметил, что "Россия не одна", ведь на этой неделе правитель РФ Владимир Путин посетил Северную Корею впервые за 24 года, "чтобы укрепить их альянс". До этого он укрепил отношения страны с Китаем и Ираном.

По мнению генерала, объединение четырех наций "вызывает глубокое беспокойство, и это создаст гораздо более сложный набор проблем для нас как нации, Соединенных Штатов, Альянса и для свободолюбивых людей, для всех".

Он высоко оценил усилия Украины, Соединенных Штатов и союзников по НАТО по увеличению производства оружия, но, по его словам, "оно должно расти".

"Правительство сыграет свою роль, частный сектор, но больше всего я считаю, что нам нужно восстановить отношения между ними", - подчеркнул Каволи.

Помощь Запада Украине - последние новости

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что Украина может бить по РФ "ракетами большей дальности", предоставленными США. По его словам, Россия ведет огонь по украинским целям из глубины своей территории, которую она считает "безопасной зоной", поэтому Украина может и имеет право открывать огонь в ответ, чтобы защитить себя.

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