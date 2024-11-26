Она будет преподавать в Рязанском университете.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль получила работу в Рязанском государственном университете имени Есенина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сообщил исполняющий обязанности ректора Дмитрий Боков. Он написал, что Кнайсль будет преподавать в этом университете, однако подробностей не сообщил:

"Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках её визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас".

Экс-глава МИД Австрии переехала в РФ

Как известно, Кнайсль имеет тесные связи с кремлевским правителем Путиным, в августе 2018 года он гулял на ее свадьбе.

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Уже после начала полномасштабной войны в Украине она вызвала гнев некоторых политиков тем, что приехала в Россиию. Вскоре стало известно, что она переехала в деревню Петрушово Рязанской области.

Прошлой осенью Кнайсль сообщила о переезде в Санкт-Петербург. Там она планировала заниматься деятельностью центра G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues).

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