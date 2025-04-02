Другой источник уточнил, что Дмитриев встретится с Виткоффом в среду.

На этой неделе ожидается приезд ключевого переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева в Вашингтон для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Как пишет Reuters со ссылкой на обознанные источники, Дмитриев, глава суверенного фонда благосостояния РФ, назначенный российским диктатором Путиным специальным инвестиционным и международным экономическим посланником, встретится со спецредставителем США Стивом Виткоффом.

Другой источник уточнил, что Дмитриев встретится с Виткоффом в среду.

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По информации CNN, Дмитриев и Виткофф проведут переговоры об укреплении отношений между двумя странами, а также об окончании войны против Украины. Поскольку Дмитриев находится под санкциями США, CNN сообщил, что администрация Трампа сняла санкции с этого российского чиновника на время его визита. "Его визит станет первым визитом в США высокопоставленного российского чиновника с момента вторжения РФ в Украину и ознаменует дальнейшие шаги в потеплении отношений между странами после возвращения Трампа к власти", - пишет CNN.

Отмечается, что визит Дмитриева состоится перед встречей Трампа и Путина.

"Трамп становится все более нетерпеливым к тому, что Москва затягивает решение о более широком мирном соглашении по Украине..., визит Дмитриева также может снизить напряженность", - допустил издание.

Напомним, Дмитриев близок к Путину и участвовал во встрече в Эр-Рияде, где российские и американские чиновники обсуждали окончание войны в Украине.

РФ и США

31 марта, Дмитриев, считающийся самым подкованным в вопросах США членом российской элиты, заявил, что две страны уже начали обсуждать совместный проект по полезным ископаемым, среди прочих сделок.

27 февраля стало известно, что РФ и США определили Арктику как возможную сферу для экономического сотрудничества. Представиели этих стран обсуждали вопросы разведки природных ресурсов и торговых путей.

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