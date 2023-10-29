Конфликт в Украине обнажил хрупкость цепочки оборонных поставок США.

Столкнувшись с войнами на Ближнем Востоке, в Украине, а также с надвигающейся холодной войной с Китаем, США начинают выглядеть перенапряженными.

Как говорится в материале Bloomberg, оборонная промышленность США изо всех сил пытается произвести достаточное количество артиллерийских снарядов, чтобы Украина могла продолжать противостоять России.

"Пентагон бомбит цели в Сирии, направляя в регион средства ПВО для защиты войск на случай, если война Израиля против ХАМАС спровоцирует новые атаки врагов. Тайвань, еще один американский союзник, увеличил объем заказов на американское оружие, поскольку Китай противостоит ему на стратегических морских путях. В столицах Европы и Азии чиновники все больше обеспокоены тем, что некоторых партнеров в конечном итоге могут обмануть, поскольку резкий рост одновременных вызовов ограничивает способность США реагировать, а их оборонная промышленность изо всех сил пытается произвести достаточно оружия для всех этих конфликтов. Они опасаются, что соперники в Пекине, Москве и Тегеране не упустят открывающихся возможностей", - говорится в материале.

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Автор материала также отмечает, что тревогу усугубляют предстоящие президентские выборы в США.

"Выборы могут вернуть Дональда Трампа в Белый дом с его разговорами о выходе из альянсов, заключении сделок с Россией и открытом противостоянии Ирану и Китаю. Бюджетный запрос Байдена на помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 миллиардов долларов уже сталкивается с препятствиями со стороны республиканцев в Конгрессе", - пишет автор материала, отметив при этом, что Байден поспешил заверить лидеров всего мира в том, что США смогут противостоять всем угрозам одновременно и выполнить свои обещания о поддержке.

"В частном порядке представители администрации признают, что кризис на Ближнем Востоке перевернул ключевой принцип их глобального подхода – что этот давно неспокойный регион наконец-то вступает в период, когда он не потребует такой большой поддержки со стороны США, что позволит Вашингтону больше сосредоточиться на угрозе со стороны Китая. По словам чиновников, этот поворот на восток, вероятно, замедлится", - говорится в материале.

Автор пишет: "США подтолкнули Израиль отложить наземное наступление на ХАМАС в секторе Газа, поскольку он укрепляет оборону в регионе. По словам американских чиновников, неспособность Израиля обнаружить нападение ХАМАС и защитить себя после его начала также подняла вопросы о его хваленом военном потенциале. После нападения Хамаса 7 октября США перебрасывают силы обратно на Ближний Восток. Байден направил в регион две авианосные группы и системы ПВО, а также привел в повышенную боевую готовность тысячи военнослужащих, что официальные лица называют сигналом Ирану и другим соперникам в регионе не вступать в борьбу, когда Израиль нанесет широко ожидаемый наземный удар вторжения в Газу".

Как говорится в статье, это послание сдерживания, похоже, не дошло. "Представители администрации подчеркивают, что на данный момент нет планов по привлечению американских войск воевать на Ближнем Востоке. Но Байден, который еще на посту вице-президента был известен тем, что говорил помощникам в Ситуационном центре, что сверхдержавы не блефуют", - говорится в статье.

Затрагивая тему войны в Украине, автор пишет: "Конфликт в Украине обнажил хрупкость цепочки оборонных поставок США… Недавние военные учения, некоторые из которых засекречены, показывают, что в случае китайского вторжения в Тайвань американские запасы ключевого высокоточного и противостоящего оружия могут быть исчерпаны всего за несколько дней, говорится в докладе".

"Наша промышленная база не была готова к пополнению запасов такого большого количества различных видов оружия для нескольких разных партнеров одновременно. Во всех трех случаях наша способность обучать и поддерживать партнеров действительно является основным средством, с помощью которого мы защищаем наши собственные интересы", — заявила Мишель Флурнуа, бывший заместитель министра обороны по политическим вопросам.

Ситуация в мире и помощь Украине

29 октября 2023 года появилась информация о том, что Запад сомневается в том, что сможет одновременно обеспечить оружием Украину и Израиль. Представители западных оборонных ведомств обеспокоены тем, что, поскольку Израиль вступает в войну, в то время как Запад сражается с Россией на стороне Украины, могут начаться проблемы с нехваткой артиллерийских снарядов и другого вооружения.

Украина заявила, что война между Израилем и ХАМАС показывает, что Запад должен наращивать производство оружия. Политики задаются вопросом, смогут ли западные союзники одновременно поддержать Украину и Израиль системами ПВО и артиллерией.

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