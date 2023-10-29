Представители западных оборонных ведомств обеспокоены тем, что, поскольку Израиль вступает в войну, в то время как Запад сражается с Россией на стороне Украины, могут начаться проблемы с нехваткой артиллерийских снарядов и другого вооружения.

В США и Европе усиливается давление с целью увеличения производства оружия, поскольку растут опасения по поводу боевых действий на новых фронтах.

Как говорится в материале WSJ, представители западных оборонных ведомств обеспокоены тем, что, поскольку Израиль вступает в войну, в то время как Запад сражается с Россией помогая Украине, артиллерийских снарядов и другого оружия может не хватить.

"Конечно, существуют опасения по поводу конкуренции за военные ресурсы из-за ограниченных производственных мощностей. В Европе и США возникнет еще большая потребность в этих ограниченных производственных мощностях", - заявил генеральный директор Шведского управления оборонной техники Йоран Мортенссон.

Видео дня

"Оборонная промышленность стран-членов НАТО не имеет достаточных резервных мощностей, чтобы реагировать на кризисы, подобные нынешнему. Нам нужно больше этого, чтобы гарантировать, что у нас будет продукция, когда она нам понадобится", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Поскольку спрос растет быстрее, чем производство, цены на некоторые товары резко возросли. Если 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО стоили примерно 2100 долларов за штуку до вторжения России в Украину, сейчас цена этих снарядов выросла в четыре раза, примерно до 8400 долларов", - пишет автор материала.

Как говорится в материале: "Политики призвали оборонные компании расширить мощности и ускорить производство, однако представители отрасли заявляют, что им нужны гарантии того, что спрос не упадет после прекращения боевых действий, что приведет к сокращению инвестиций компаний, как это случалось в прошлом".

"Пока что в обоих конфликтах (война Украины с Россией и Израиля с ХАМАС – ред.) используются разные вооружения, но ситуация может измениться, если военные действия распространятся на территорию Израиля", - пишет автор.

"General Dynamics, крупнейший производитель артиллерийских снарядов в США, заявила, что ожидает, что израильский конфликт повысит спрос, уже поднятый Украиной.

Кроме того, General Dynamics заявила, что ей удалось увеличить производство артиллерийских снарядов и других боеприпасов быстрее, чем ожидалось, чему способствовали инвестиции Пентагона в новые мощности. Компания планирует ежегодно производить один миллион снарядов, что означает пятикратное увеличение", - говорится в материале.

Производство оружия

В сентябре 2023 года ФРГ разрешила Rheinmetall создать совместную с Украиной компанию для производства оружия. Новая компания будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

В РФ угрожают разбомбить немецкий завод Rheinmetall, если он появится в Украине.

24 октября 2023 года Украина заявила, что война между Израилем и ХАМАС показывает, что Запад должен наращивать производство оружия. Политики задаются вопросом, смогут ли западные союзники одновременно поддержать Украину и Израиль системами ПВО и артиллерией.

Киев призывает западные демократии увеличить инвестиции в вооружение, заявляя, что объемы производства оружия во всем мире отстают от необходимого уровня.

27 октября 2023 года стало известно о том, что Палата представителей рассмотрит помощь Украине и Израилю отдельно. Республиканская партия предложит Израилю отдельный пакет помощи в размере 14,5 млрд. долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: