Китайская делегация будет находиться в Минске с 11 по 13 июля.

В Беларусь прибыла китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения армии Китая. Стороны обсуждали сотрудничество в области тылового обеспечения войск.

"Сегодня состоялись переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в области тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси и Китая, обсуждены перспективы и новые направления взаимодействия", - заявили в Минобороны РБ.

Известно, что китайская делегация будет находиться в Минске с 11 по 13 июля.

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Совместные "учения" Беларуси и Китая

Напомним, 6 июля в Беларусь прибыли военные Китая для участия в "совместных антитеррористических учениях", которое состоится в период с 8 по 19 июля. Как известно, эти учения проходят недалеко от польской границы.

Чуть позже на эти "учения" отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что "это часть модели поведения, по которой авторитарные режимы все больше сближаются".

"Эти учения показывают, как Китай приближается к границам Североатлантического альянса не только в Европе, но и в Африке и других регионах", - отметил Столтенберг.

Что происходит в Беларуси - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Беларусь планирует построить на границе с Украиной две пограничные заставы. По данным мониторингового канала "Беларускі Гаюн", государственный пограничный комитет страны намерен закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью" для нескольких объектов.

Также УНИАН сообщал, что Беларусь закупает FPV-дроны, которые могут использовать для обучения операторов БПЛА. В то же время на сайте производителя беспилотников указано, что продукцию iFlight можно использовать только в гражданских целях. Запрещено использование, связанное с военными действиями и террористической деятельностью.

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