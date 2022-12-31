Оказание России военной помощи, а также систематическая помощь в обходе санкций, будут иметь последствия.

В США снова выразили обеспокоенность из-за "союза Китая с Россией" на фоне продолжающегося жестокого и незаконного вторженгия в Украину.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США, комментируя вчерашний разговор китайского лидера Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, пишет CNN.

"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он все еще инвестирует в тесные связи с Россией", - сказал представитель Госдепа.

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Он напомнил, что США и Европа предупреждали Китай, что оказание России военной помощи в войне против Украины, также как и систематическая помощь в обходе санкций, будут иметь последствия для Пекина.

"Мы внимательно следим за действиями Пекина. Те, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории. Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне", - сказал представитель Госдепа.

Отношения Китая и России

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию и призывал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога. Китай также официально не поддержал санкции против России, введенные странами Запада. Но китайские компании, опасаясь вторичных санкций, фактически ограничили или прекратили поставки многих подсанкционных товаров.

Несмотря на информацию о возможной военно-технической помощи Китая России, прямых доказательств такой поддержки пока нет. Хотя политически Китай все же остается союзником РФ. Так, в октябре министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым выразил поддержку РФ "под лидерством Путина". А недавно в декабре Ван И заявил, что Китай будет углублять связи с Россией в следующем году и подчеркнул беспристрастную позицию его страны в отношении войны в Украине.

30 декабря между Путиным и Си Цзиньпином состоялись видеопереговоры. Путин отметил, что Россия нацелена укреплять сотрудничество между вооруженными силами двух стран. Однако, лидер Китая заявил о готовности к стратегическому сотрудничеству с Россией, но ни словом не обмолвился о возможностях сотрудничества в военной сфере.

Глава Китая Си Цзиньпин во время разговора с Путиным заявил, что путь к мирным переговорам об окончании войны в Украине не будет легким. При этом КНР продолжит придерживаться своей "объективной и справедливой позиции".

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